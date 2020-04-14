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Вторая зараженная коронавирусом пациентка, за жизнь которой медики боролись 17 дней, скончалась в больнице в Бурятии, сообщает минздрав республики.

«К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента, пожилой женщины 86 лет. Статус COVID-19 подтвержден 28 марта. У женщины были тяжелые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, шесть суток она была на аппарате ИВЛ», — цитирует пресс-служба главу регионального минздрава Евгению Лудупову.

Министр отметила, что в таком возрасте организму трудно противостоять коронавирусной инфекции, и призвала жителей беречь и заботиться о пожилых родственниках, не подвергать их опасности и соблюдать режим самоизоляции.

В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы проходят лечение 69 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период выписаны с выздоровлением 22 человека, в том числе за прошедшие сутки выздоровело 5 пациентов. В отделении реанимации находится 7 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. На данный момент один пациент в возрасте 90 лет находится на аппарате ИВЛ.

Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.

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