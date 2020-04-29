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Женщина с коронавирусом в возрасте 90 лет скончалась в Бурятии, всего умерли четыре человека, число зараженных выросло до 271, сообщает минздрав республики.

Днем ранее сообщалось о 245 зараженных.

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) 29 апреля зарегистрирован 271 лабораторно подтвержденный в установленном порядке случай заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 83 человека, умерли четыре человека… 29 апреля зарегистрирован один летальный исход (женщина, 90 лет, находилась на лечении в РКИБ с 5 апреля, на ИВЛ с 14 апреля)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 177 больных, из них 12 детей. В отделении реанимации находятся два взрослых пациента с COVID-19.

Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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