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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил подготовиться к снижению ограничений из-за COVID-19 и открытию большинства предприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Глава Бурятии поручил правительству и бизнесу подготовиться к снижению ограничительных мер и открытию большинства предприятий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Цыденов поручил подготовить запас дезинфицирующих средств, предусмотреть меры, чтобы люди не толпились и соблюдали дистанцию в помещениях. Также он рекомендовал крупным торговым сетям установить дистанционные тепловизоры на входе для контроля температуры посетителей. Глава поручил подготовить план по открытию в перспективе гостиниц, домов отдыха и других туристических объектов для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым.

По информации республиканского главка Роспотребнадзора, на утро пятницы в регионе зарегистрировано 180 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больницы 62 человека, умерли двое. Продолжают лечение в стационарах 111 пациентов. В настоящий момент осуществляется госпитализация пяти человек.

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