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Третий зараженный новой коронавирусной инфекцией выявлен в Брянской области. Пациент недавно вернулся из Европы, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

«По данным оперативного штаба, в Брянской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевший также вернулся из Европы. Все это время он находился на карантине в Брянской областной инфекционной больнице. Сегодня стали известны результаты его анализов», — сообщили в штабе.

Ранее в регионе было подтверждено два случая заражения у женщин. Сейчас все трое пациентов находятся на лечении в специализированных боксах Брянской областной инфекционной больницы. Состояние заболевших удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением специалистов.

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