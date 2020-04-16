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Первый пациент с коронавирусом скончался в Брянской области, COVID-19 осложнил течение ряда тяжелых хронических заболеваний 89-летнего мужчины, сообщает региональный оперативный штаб.

«К сожалению, сегодня стало известно, что 15 апреля скончался наш с вами земляк. Ему было 89 лет. Врачи до последнего самоотверженно и профессионально боролись за его жизнь. Но болезнь протекала в тяжелой форме из-за сопутствующих хронических заболеваний. Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — приводятся соболезнования губернатора региона Александра Богомаза.

Отмечается, что мужчина заразился коронавирусной инфекцией при контакте с гражданами, приехавшими из Европы. Заражение осложнило течение ряда тяжелых хронических заболеваний. Длительное время он находился в реанимации под постоянным наблюдением врачей, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, число заболевших COVID-19 выросло на 37 человек. На сегодняшний день в Брянской области зафиксирован 201 случай заражения, более 150 из них — на территории областного центра.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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