В Брянской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Стрела» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции в субботу, 28 марта.

Заболевшим оказался мужчина, который после возвращения из Европы находился на карантине в Брянской областной инфекционной больнице. Результаты его анализов стали известны в субботу.

Отмечается, что на сегодняшний день в области зафиксировано три случая заболевания. Все инфицированные находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

Первый случай заражения в Брянской области был зафиксирован 22 марта. Женщина вернулась из ОАЭ.

На сегодняшний день в России число заболевших достигло 1264. За сутки было зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

По информации оперативного штаба, в Москве от заболевания скончались четыре человека. Между тем 28 марта в правительстве Оренбургской области также сообщили о смерти 57-летнего пациента с COVID-19.

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