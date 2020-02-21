В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказали ТАСС в пограничном санитарно-карантинном пункте «Брянск–Орловский».

20 февраля Роспотребнадзор сообщил, что не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в России, отметив, что два пациента, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция на территории РФ, 12 февраля были выписаны из стационара в связи с выздоровлением.

18 февраля Минэкономразвития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса COVID-2019 на российскую экономику.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Число погибших от коронавируса в стране достигло 2236 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 75,4 тыс.