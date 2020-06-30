Мария Табак. Карантинные меры из-за вспышки коронавируса ужесточаются в городе Лестере в центральной Англии, объявил в понедельник вечером министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Население Лестера составляет около 350 тысяч человек (вместе с окрестностями — более 500 тысяч).

«К сожалению, тогда как в большинстве частей страны количество новых случаев заражения после пика падает, в Лестере они продолжают расти… Лестер насчитывает порядка 10% случаев всех положительных диагнозов в стране за последнюю неделю», — сказал Хэнкок, выступая в палате общин парламента.

По данным управления по охране общественного здоровья, за последние две недели в Лестере зафиксированы около 900 случаев заражения COVID-19, всего же с момента начала пандемии в городе выявлено почти три тысячи случаев. В городе из-за вспышек коронавируса в июне закрылись пять школ.

По итогам совещания под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, продолжил Хэнкок, было принято решение принять меры в отношении Лестера.

«Мы решили, что с завтрашнего дня все магазины, не являющиеся необходимыми (то есть все, кроме продовольственных магазинов и аптек – ред.) должны будут закрыться. Поскольку детей эта вспышка особенно затронула, школы должны будут закрыться с четверга», — сказал Хэнкок, отметив, что продолжить учиться смогут лишь дети «ключевых работников» (врачей, полицейских, сотрудников супермаркетов и пр.)

«К сожалению, ослабление карантинных мер для наиболее уязвимых к COVID-19 людей с 6 июля не может распространиться на Лестер. Мы рекомендуем жителям Лестера оставаться дома как можно больше, рекомендуем не совершать никаких поездок, кроме самых необходимых, в Лестер, из Лестера и по Лестеру», — подчеркнул министр.

Все ограничения распространяются и на окрестности города. Пересмотр карантинных мер состоится через две недели. Правительство также пообещало увеличить объемы тестирования в Лестере и выделить дополнительное финансирование местным властям.

По всей остальной территории Англии с 4 июня будет разрешено открыться пабам, ресторанам, библиотекам, гостиницам и парикмахерским, а также будет уменьшена социальная дистанция с нынешних двух до одного метра.

Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 43,5 тысячи человек, количество заболевших достигает почти 312 тысяч.