Мария Табак. Число заболевших коронавирусом с подтвержденным диагнозом в Британии за сутки увеличилось на 687 — до 293 239 человек, говорится в переданном в Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Накануне прирост числа заболевших составил 642.

Статистику по умершим правительство Великобритании сегодня публиковать не стало: министр здравоохранения Мэтт Хэнкок распорядился провести срочный пересмотр методики подсчета, поскольку, по некоторым данным, в число умерших от COVID-19 могли попасть люди, ранее переболевшие вирусом, выздоровевшие, но умершие некоторое время спустя по другим причинам.

По состоянию на 16 июля, число умерших составляло 45 119 человек.