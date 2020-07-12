Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 21, до 44 819, количество выявленных заболевших увеличилось на 650 — до 289 603, говорится в переданном в воскресенье Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 148, заболевших — 820.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.