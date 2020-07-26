Мария Табак. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 747, до 299 426, говорится в переданном в Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 767.

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.