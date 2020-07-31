Россия является государством, которое представляет для Великобритании «значительную угрозу», заявила государственный министр по вопросам обороны королевства Аннабель Голди. Об этом сообщает RT.

Ранее член палаты лордов Джона Андерсона обратился к властям Британии и задал вопрос о том, как правительство оценивает безопасность Северного и Балтийского морей из-за заявления президента России Владимира Путина в день ВМФ о том, что в нынешнем году в состав флота примут 40 новых кораблей.

В тексте документа говорится, что отслеживание и реагирование на эту угрозу — один из главных приоритетов Министерства обороны Британии.

Ведомство, как пояснила политик, следит за разработкой новых судов в России, которые вводят в строй, а также делает «соответствующие выводы».

«Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей», — отметила она.