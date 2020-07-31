Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.

«Во многих смыслах прогресс (в борьбе с коронавирусом) продолжается… Но я предупреждал неоднократно, что вирус может вернуться, и мы будем готовы принять решительные меры… Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, мы не можем игнорировать эти данные», — сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.

«Наша оценка – мы должны нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем. Сегодня мы откладываем планировавшиеся послабления, как минимум, на две недели», — сообщил Джонсон.

По мнению научного совета, консультирующего правительства, коэффициент распространения коронавируса R в Англии может превышать 1, что означает рост инфицирования.

С 1 августа должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, косметологические салоны. Также некоторые театры планировали возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приемов с 30 гостями. Все эти планы отложены.

Накануне суточный прирост числа выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании составил 846, это самый высокий показатель за месяц. Общее число заболевших превышает 302 тысячи, число умерших приближается к 46 тысячам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф