В Великобритании число выявленных заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 827 человек — до 294 066, свидетельствуют данные Минздрава страны.

Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 687.

В пятницу британские власти заявили о приостановке ежедневной публикации данных о количестве смертей от коронавируса после того, как правительство дало указание пересмотреть методы их подсчета в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.

По состоянию на 16 июля, число умерших от COVID-19 составляло 45 119 человек.