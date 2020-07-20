со ссылкой на заявление комитета.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Комитет по разведке и безопасности палаты общин британского парламента единогласно одобрил публикацию доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в британские выборы 2019 года.

«Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10.30 (12.30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета», – говорится в заявлении.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент Великобритании указал, что РФ «почти наверняка пыталась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам», по этому факту начато уголовное расследование.

Кроме того, Рааб подчеркнул, что британское правительство «оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем».

Ранее радио Sputnik сообщило, что Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса.

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