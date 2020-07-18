В Брянске правоохранители сейчас проводят проверку по заявлению местных жителей о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего подростка.

По данным сайта телеканала «Городской», преступление в отношении 13-летнего мальчика произошло 16 июля в Советском районе Брянске. Позже в полицию с соответствующим заявлением обратились родители подростка.

Пока правоохранители не сообщают никаких подробностей об этом деле — ни о личности подозреваемого, ни о том, каким образом подросток стал жертвой.

Отмечается лишь, что дело не идет о серийном педофиле. Также известно, что сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.