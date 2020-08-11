Руководство бразильского штат Парана подпишет в среду соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает портал G1.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

«Правительство Параны анонсировало подписание 12 августа соглашения с российскими властями для производства вакцины «Спутник-V». Соглашение предусматривает проведение тестов, производство и распространение вакцины», — говорится в сообщении.

Ожидается, что документ будет подписан губернатором штата в 14.00 (17.00 мск).