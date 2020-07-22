Число выявленных в Бразилии случаев коронавируса увеличилось за сутки на рекордные 67 860, за все время в стране зафиксированы уже свыше 2,2 миллиона случаев COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.

Накануне прирост новых случаев заражения составил 41 тысячу. По данным бразильского минздрава, за все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 227 514 случаев заражения. За все время в стране скончались 82 771 пациентов с подтвержденным COVID-19, прирост за сутки составил 1284 смертей.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Примечательно, что еще на прошлой неделе директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки. Тогда он отметил, что количество новых случаев, выявляемых в стране за сутки, стабилизировалось между 40-45 тысячами.