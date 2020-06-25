Более 39 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Бразилии за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.

За сутки были зафиксированы 39 483 случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1 228 114 человек. Скончался за последние сутки 1 141 инфицированный, в общей сложности с начала вспышки умер 54 971 пациент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.