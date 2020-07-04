Минздрав Бразилии сообщил о почти 38 тысячах новых случаев заражения коронавирусом за сутки, число летальных исходов увеличилось на более чем тысячу.

Согласно последним данным, за последние 24 часа было зарегистрировано 37 923 случая заражения COVID-19, общее количество заболевших достигло 1 577 004. Число летальных исходов увеличилось на 1091, до 64 265.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.