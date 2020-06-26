Более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Бразилии за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за сутки было зафиксировано 46 860 новых случаев инфицирования, общее число зараженных достигло 1 274 974. За минувшие сутки скончались 990 человек, в общей сложности с начала вспышки умер 55 961 пациент.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.