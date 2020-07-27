Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 23 тысячи, скончались еще свыше 600 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 23 284 новых случая заболевания и 614 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 24 578 и 555 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 442 375 случаев заражения, 87 618 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.