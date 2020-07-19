Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 23,5 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 529 новых случаев заражения COVID-19 и 716 смертей. Накануне прирост новых случаев заражения составил 28,5 тысячи.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 098 389 случаев заражения, скончались 79 488 пациентов с подтвержденным COVID-19. Число выздоровевших достигло 1 371 229 человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.