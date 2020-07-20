Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло более чем на 20,2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 20 257 новых случаев COVID-19 и 632 смерти. Накануне прирост новых случаев заражения составил 23,5 тысячи.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 118 646 случаев заражения, скончались 80 120 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.