Более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки в Бразилии, следует из данных министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава, всего в Бразилии зафиксировали 1 344 143 случая заражения и 57 622 смертельных исхода. За последние сутки медики выявили 30 476 новых случаев заражения, скончались 552 человека. Накануне число заразившихся за 24 часа составило 38 693.

В общей сложности после заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии выздоровели более 733 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.