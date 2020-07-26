Число случае заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 51 тыс., умерло более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщили в Минздраве страны.

По данным ведомства, бразильские врачи за последние сутки зарегистрировали 51 147 новых инфицированных и 1 211 летальных исходов.

Днем ранее в Бразилии зафиксировали 55 891 случай заражения COVID-19 и 1 156 смертей.

За все время пандемии в Бразилии выявили 2 394 513 зараженных коронавирусом, 86 449 пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса скончались.