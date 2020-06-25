Более 42 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Бразилии за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки были зафиксированы 42 725 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 1 188 631 человек. Скончались за последние сутки 1 185 инфицированных, в общей сложности с начала вспышки умерли 53 830 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.