Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки более чем на 51 тысячу, скончались еще свыше 1,2 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, медики в Бразилии за последние 24 часа зарегистрировали 51 147 новых случаев заболевания и 1 211 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 55 891 и 1 156 соответственно.

За все время распространения инфекции в Бразилии выявили 2 394 513 случаев заражения, 86 449 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

Отмечается, что после заражения выздоровели более 1,6 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.