Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки возросло на 28,5 тысячи, скончались более 920 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным бразильского минздрава, за последние 24 часа в стране зафиксировали 28 532 новых случая заражения COVID-19 и 921 летальных исход.

За все время распространения инфекции медики в Бразилии выявили 2 074 860 случаев заражения, скончались 78 772 пациента с подтвержденным COVID-19.

Отмечается, что после заражения выздоровели, по меньшей мере, 1 342 362 человека.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,8 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.