Федеральный окружной суд отменил предыдущее постановление суда, обязывающее президента страны Жаира Болсонару носить в общественных местах медицинскую маску, сообщают местные СМИ.

Ранее суд обязал Болсонару носить маску во всех общественных местах федерального округа Бразилиа. За несоблюдение этой меры ему грозит штраф в размере 2 тысяч реалов в день (около 387 долларов США).

«Указ, обязывающий жителей федерального округа носить маски, уже существует, поэтому новые ограничения со стороны правосудия не должны были вводиться», — заявил судья, слова которого приводит издание G1.

Президент страны неоднократно появлялся на улицах Бразилиа без маски и перчаток во время митингов или демонстраций в его поддержку. Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость «вертикальной изоляции», при которой только граждане из группы риска и старше 60 лет должны оставаться дома.

В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом». За несколько месяцев пандемии в Бразилии в отставку ушли два министра здравоохранения из-за разногласий с президентом по поводу методов борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас обязанности главы минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, он не имеет образования в сфере медицины.