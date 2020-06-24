Федеральная полиция Бразилии хочет в ближайшие дни допросить президента Жаира Болсонару в рамках дела о его вмешательстве в расследования федеральной полиции, сообщает портал G1.

Комиссар полиции, ведущий расследование, направил соответствующий запрос судье Верховного суда Селсу ди Мелу. «Расследования находится на продвинутой стадии, в связи с чем в ближайшие дни необходимо проведение допроса сеньора Жаира Болсонару, президента Республики», — приводит портал текст запроса.

Должен ли президент лично прибыть на допрос или ответить на все вопросы в письменной форме, пока не уточняется. Отмечается, что полиция уже допросила более десятка человек, включая министров, полицейских и бывших союзников президента.

Расследование было начато в конце апреля, вскоре после отставки бывшего министра юстиции и Сержиу Моро, который обвинил Болсонару во вмешательстве в дела федеральной полиции, отвечающей за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит «служба безопасности», он имеет в виду полицию.