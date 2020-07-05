Яд они используют, чтобы усыпить жертву.

Ученые из Бразилии и США изучили строение кольчатых червяг и нашли у них ядовитые железы, пишет Daily Mail.

Кольчатые червяги внешне похожи на змей и обитают в Южной Америке. Это безногие амфибии, которые ведут подземный образ жизни, что делает их наименее изученными среди земноводных. В последнем исследовании ученые нашли у них железы вдоль зубов, которые схожи по происхождению со змеиными. В секрете этих желез нашли ферменты, которые способны разрушать фосфолипиды и некоторые белки. Это натолкнуло ученых на мысль, что он представляет собой яд. Ученые полагают, что эта особенность может быть адаптацией безногих амфибий к охоте на беспозвоночных и мелких позвоночных. Не исключено, что она появилась еще на первых этапах эволюции – более 200 млн лет назад.

Для перемещения по подземным туннелям червяги используют щупальца. Ученые полагают, что в арсенале этих земноводных есть два вида слизи: одна помогает им передвигаться, а вторая – ядовитая для умерщвления жертвы. Сами ученые называют устройство червяг «черным ящиком, полным сюрпризов».

«Мы привыкли думать, что амфибии (лягушки, жабы и тому подобное) – в основном безвредны. Поэтому узнав, что амфибия может наносить ядовитые укусы, мы очень удивились», – рассказал доктор Эдмунд Броди из Университета Юты.