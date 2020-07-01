По меньшей мере семь человек погибли из-за циклона на юге Бразилии в ночь с 30 июня на 1 июля, сообщают региональные власти.

Ранним утром скорость ветра превышала 90 километров в час, вызывая падения деревьев и нанося серьезный ущерб домам и линиям электропередач. В среду утром более 700 тысяч домов остались без электроснабжения.

В Куритибе, столице штата Парана, сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов.

Кроме того, в Перуибе, на побережье штата Сан-Паулу на юго-востоке страны, циклон потопил семь лодок и два катера, однако это не привело к жертвам.