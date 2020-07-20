Министр образования Бразилии Милтон Рибейру и министр по гражданским правам Оникс Лоренцони сообщили, что заразились коронавирусом.

«В четверг вечером я начал ощущать симптомы, которые могли быть связаны с COVID; в пятницу я прошел тестирование, включая ПЦР-тест, и сегодня был получен результат, был обнаружен COVID», — написал министр Лоренцони в своем аккаунте в Twitter.

Министр образования Милтон Рибейру также сообщил о своем диагнозе в Twitter.

«Сегодня утром я получил положительный результат на COVID; я уже лечусь и буду работать удаленно», — написал министр.

62-летний Рибейру вступил в должность министра на прошлой неделе, тест на коронавирус был проведен после того, как он пообщался с президентом Жаиром Болсонару, когда еще не было известно, что тот также был инфицирован.