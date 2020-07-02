Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии приблизилось к 1,5 миллионам, сообщает минздрав страны.

С начала эпидемии в Бразилии было зафиксировано 1 496 858 случаев заболевания COVID-19, за сутки было зарегистрировано 48 105 зараженных COVID-19. Общее число летальных случаев в стране составило 61 884, за сутки скончались 1 252 пациента.

Выздоровели 852 816 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.