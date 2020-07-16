Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило 2 миллиона, сообщил минздрав страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 012 151, за последние 24 часа в стране было выявлено 45 403 заразившихся. Всего в стране скончались 76 688 заболевших, за последние 24 часа – 1322 человека.

Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.