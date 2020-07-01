Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 1,4 миллиона, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране было зафиксировано 33 846 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, общее число зараженных достигло 1 402 041 человек. Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 1 280, всего скончались 59 594 заболевших.

За все время излечились свыше 790 тысяч пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.