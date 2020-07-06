Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 65 тысяч после того, как за сутки этот показатель увеличился на 620, суточный прирост выявленных зараженных составил 20 229, сообщил минздрав страны.

Днем ранее сообщалось о 26 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки и 602 летальных исходах.

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 623 284. За время распространения инфекции скончались 65 487 заболевших.

По данным бразильского минздрава, вылечились 927 292 заразившихся.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.