Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 641 и достигло 50 617, сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки в Бразилии было выявлено более 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 085 038. Всего с начала эпидемии в стране вылечились почти 550 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.,