Анастасии Волочковой для решения пенсионного вопроса необходимо обратиться Пенсионный фонд России, заявили РИА Новости сотрудники пресс-службы Большого театра. В прошлом году через адвоката артистке якобы передали пакет необходимых для оформления выплат от государства документов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Волочкова в интервью «Комсомольской правде» пожаловалась, что по вине Большого театра не получает положенную ей пенсию. Артистке якобы отказываются возвращать трудовую книжку. В результате балерина, которая в последний раз выходила на сцену большого театра в 2003 году, заявила, что планирует судиться с бывшим работодателем.

В Большом театре пояснили, что вопросом начисления пенсий занимаются сотрудники Пенсионного фонда РФ. Они напомнили, что для оформления пособия по уходу на заслуженный отдых надо предоставить определенные документы.

В сообщении, имеющемся в распоряжении агентства, также говорится, что в октябре 2019 года Волочковой через адвоката были переданы все необходимые для этого бумаги.

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