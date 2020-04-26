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В больнице в Коммунарке лечатся 650 человек, 61 из них находятся в реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Состоит на лечении 650. Из них с диагнозом пневмония — 630 (97%), COVID подтверждённых 441 (68%), на кислороде вне ОРИТ — 125 (19%), в ОРИТ 61 (9%), на ИВЛ 33 (5% от общего числа пациентов или 54% от числа больных ОРИТ)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что среди числа больных в реанимации — трое до 40 лет, в возрасте 41-60 лет — 26 человек, старше 61 года — 32 пациента.

Проценко подчеркнул, что за сутки поступили 87 человек.

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