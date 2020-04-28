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Почти 600 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, из них 61 находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«28.04.20. За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592. Из них: с диагнозом пневмония — 591/100%, COVID подтвержденных — 374/63%. На кислороде вне ОРИТ — 171/29%. В ОРИТ — 61/10%, на ИВЛ — 29 (4,9% от общего числа пациентов или 47,5% от числа больных ОРИТ)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

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