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Более 550 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 30 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Состоит на лечении 551. Из них: с диагнозом пневмония — 550/100%, COVID подтвержденных 372/68%. На кислороде вне ОРИТ — 158/29%. В ОРИТ — 55/10%, на ИВЛ — 30 (5% от общего числа пациентов или 55% от числа больных ОРИТ)», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что среди больных в реанимации — двое до 40 лет, в возрасте 41-60 лет — 20 человек, старше 61 года — 33 пациента.

Проценко отметил, что за сутки в больницу поступили 24 человека.

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