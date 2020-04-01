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Количество больных COVID-19 в Коми достигло 54 человек, 53 случая выявили в Эжвинской городской больнице, сообщило правительство республики.

Ранее в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара ввели карантин после того, как там заподозрили коронавирус у пяти человек. Пациентов перевели в Республиканскую инфекционную больницу, позднее один человек выздоровел. По состоянию на 31 марта в этой же больнице подтвердился 21 случай COVID-19.

Сегодня стало известно о еще 32 случаях заражения коронавирусом в Эжвинской больнице. По данным регионального отделения Роспотребнадзора, из них один является завозным. Остальные пациенты заразились от него.

В Минздраве Коми сообщили, что очаг вируса локализован, а Эжвинская больница работает в режиме строжайшего карантина. Находящиеся на изоляции пациенты получают всё необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Им оказывают психологическую поддержку, проводят разъяснительную работу. А сотрудники больницы в приоритетном порядке получают средства индивидуальной защиты.

В свою очередь, в больнице сообщили, что в настоящее время лечение в ней проходят 263 человека. Всем им, а также сотрудникам учреждения сделали тесты на коронавирусную инфекцию. В зависимости от результатов, пациентов разделили по корпусам. В двух из них организовали отделения полной изоляции, там размещены больные с подтвержденным COVID-19. Тяжело больных переводят в республиканскую инфекционную больницу. Медперсонал работает круглосуточно. У них есть время для отдыха, но от внешнего мира их изолировали.

Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, свыше 36 тысяч человек скончались.

Сложная ситуация с коронавирусом сложилась в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии.

В Москве и Подмосковье, а затем и в ряде других регионов ввели режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Разрешается совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор. Кроме того, покидать дома можно в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Разрешается посещать работу, если это необходимо. Права граждан приезжать в Москву или уезжать из города не ограничиваются.

Всего в России выявили 2777 больных (1880 из них — в столице), 24 человека погибли, 190 — выздоровели. При этом в последние сутки число заболевших и скончавшихся оказалось ниже, чем накануне.

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