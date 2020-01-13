Состояние фотомодели Ксении Пунтус, госпитализированной в субботу, остается тяжелым. Она находится в отделении реанимации, сообщили 13 января в Боткинской больнице.

«На данный момент она расположена у нас и находится в реанимации», — цитирует представителя лечебного учреждения «РИА Новости». Навещать пациентку можно только одному человеку в день. С разрешения врачей к ней приходят только близкие родственники.

Ксения Пунтус была госпитализирована 11 января после падения из окна квартиры в центре Москвы. У нее диагностирован ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По данным СМИ, девушка приехала домой из ресторана вместе со своим молодым человеком, который, находясь в нетрезвом виде, уснул и не заметил, что произошло.

Дворник, обнаруживший выпавшую из окна модель, рассказал детали произошедшего, опровергнув данные СМИ о том, что девушка была голой и упала в кусты.