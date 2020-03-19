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В Петербурге за минувшие сутки количество пациентов с подозрением на новый вид коронавируса увеличилось на 57 человек, среди 314 пациентов числится 19 детей, однако новых случаев выявления опасной инфекции не зафиксировано. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

На утро четверга, 19 марта, в инфекционной больнице им. Боткина находится 314 пациентов, из них 19 детей.

«За прошедшие сутки поступило 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет», — говорится в сообщении.

Отметим, что всем, кто вернулся из поездок за рубеж или имел контакт с зараженным человеком, необходимо сообщить через систему экстренных вызовов «112» об этом. Как отмечают городские власти, за сутки поступило 1230 обращений по вопросам, связанным с короновирусом, из них 807 обращений были направлены в городскую службу скорой медицинской помощи.

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