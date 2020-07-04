Один заражённый коронавирусом остаётся на лечении в больнице Южной Осетии, сообщает Юго-Осетпотребнадзор.

«В инфекционном отделении Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале на утро 4 июля симптоматическое лечение проходит один из оставшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, все остальные пациенты выздоровели и выписаны из больницы», — цитирует агентство «Рес» замглаву Юго-Осетпотребнадзора Анну Гаглоеву.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 85. Выздоровели 84 человека.

Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.