Предполагаемый виновник взрыва в доме на северо-востоке Москвы, произошедшего на прошлой неделе, скончался в больнице вчера днем.

Как сообщал ранее «», 29 июня на улице Проходчиков в доме старой постройки произошел взрыв бытового газа. В результате начавшегося затем пожара было повреждено несколько квартир. Пострадали три человека, в том числе хозяин квартиры, где прогремел взрыв. 43-летний Максим Серепьев, отставной сотрудник ГИБДД, злоупотреблял спиртными напитками. Вероятнее всего, неосторожное обращение мужчины с газовой колонкой стало причиной взрыва.

Вчера днем Серепьев скончался в 36-й горбольнице. У него было зафиксировано 63% ожогов тела.