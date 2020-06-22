В инфекционной больнице Севастополя пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в своей палате.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, мужчина был госпитализирован принудительно, так как несмотря на подтвержденный диагноз COVID-19, продолжал скрываться. Когда его доставили в медучреждение, он начал крушить мебель.

"Сломал мебель, выбил стекла", — сообщили в администрации.

Сообщается, что по факту произошедшего правоохранители будут проводить проверку, но только после выздоровления пациента.