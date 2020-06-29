Глава минздрава Боливии Эйди Рока сообщила о переходе эпидемии коронавируса в стране в стадию быстрого роста, на выходных были отмечены рекордные показатели новых случаев заболевания.

«Населению Боливии важно знать, что мы вступаем в стадию быстрого роста случаев COVID-19, это приводит к необходимости принятия мер, которые помогут нам, насколько это возможно, уменьшить влияние этого ускорения на здоровье населения», — сказала она в видеообращении, которое публикует издание Razon.

Согласно последним данным, в Боливии выявлено 31 524 случая заражения новым коронавирусом, при этом у почти 22 тысяч человек проявились синдромы в последние две недели, скончались от осложнения заболевания COVID-19 1014 человек.

На выходных прирост случаев составил более 2 тысяч, а субботний показатель — 1245 выявленных случаев — стал рекордным за 110 дней с начала эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.